Las agresiones registradas al colectivo LGTBI aumentan en un 15% con respecto al año pasado

Las agresiones registradas al colectivo LGTBI han aumentado alrededor de un 15 por ciento con respecto al año pasado. El Observatorio Valenciano contra la LGTBFobia cifra en 90 las agresiones este año frente a las 79 de 2017.

Este tipo de violencia contra el colectivo es muy homogénea en cuanto a edades pero va dirigida principalmente hacia los hombres homosexuales y las mujeres transexuales a través de insultos leves, amenazas, agresiones físicas e incluso despidos por revelar la orientación sexual.

Toño Abad, presidente del Observatorio y de Diversitat Alacant declara que el estudio completo que se presentará a principios de este año 2019 revelará las causas de estas agresiones y el perfil del agresor, aunque avanza que se trata principalmente de hombres de mediana edad, en torno a los 40 años, que actúan solos o en grupo. Añade que muchos de ellos son reincidentes y que cometen estos delitos en un espacio de tiempo muy corto.

Abad comenta que la mayoría de agresiones no son denunciadas o bien por no contar con las herramientas necesarias o por no querer pasar por el proceso judicial y policial y pide a las víctimas que no tengan miedo a la hora de presentar una denuncia. "La violencia es un problema social de primer orden y su erradicación debe estar en la agenda política como una prioridad" declara.

Por otro lado, Toño Abad ha destacado que la Comunidad Valenciana ha hecho historia con la aprobación de la ley que reconoce los derechos de todas las personas LGTBI y que además se suma a la Ley Trans aprobada en 2017. "Ahora hay que aterrizarlo en la realidad social, pero es un gran avance que las insituciones públicas nos reconozcan como ciudadanos de pleno de derecho, dice.