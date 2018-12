Mieres "pide" a los Reyes Magos el grado de Deporte para el Campus de Barredo

El ayuntamiento de Mieres apela a los Reyes Magos para que el futuro grado de Deporte de la Universidad de Oviedo se quede en el campus de Barredo, ahora infrautilizado. El consistorio, en una carta abierta publicada en redes sociales el pasado 28 de diciembre, asegura tener el mejor campus universitario de Asturias y buenas comunicaciones por carretera, que añade la misiva, parece que sólo "sean de ida y no de vuelta". El ayuntamiento añade también que Barredo no puede ser "la cenicienta de la universidad asturiana". Este asunto del grado universitario de Deporte llevó incluso meses atrás al alcalde, Aníbal Vázquez, a descartar participar en las reuniones para la creación de la futura Área metropolitana central de Asturias, en las que están representados los consistorios que formarán parte de ella.

Queridos Reyes Magos,

Tenemos el mejor Campus universitariodeAsturias, pero parece que cada curso está más vacío. Tenemos buenas carreteras que nos comunican con el restodeAsturias, pero parece que sólo seandeida y nodevuelta. Tenemos ilusión por el futuro, pero parece que últimamente sólo nos dan calabazas en las cosas importantes.

Como sabéis, desde hace meses,Mieresestá llenodecarteles que piden la implantación del GradodeDeportes. Es imposible dar un paseosin verlos en los escaparatesdelos edificios, bares, tiendas, comercios, empresas… Hacía tiempo que no se despertaba tanta ilusión. El problema es que hay otros que tienen muchas cosas (y también más dinero) y quieren llevarse también esta nueva titulación. No lo tenemos fácil, lo sabemos.

Siempre nos han dicho que las cosas que son justas tendrían que ser, también, realidad. Vosotros, queridos Reyes Magos, sabéis que hemos trabajado duro para llegar hasta aquí, y no ha sido fácil. Sabéis que es justo, que lo merecemos, que lo hemos ganado a pulso. Sabéis que el Campusde Mieresno puede ser la cenicientadela Universidad asturiana. Sabéis que no es justo que las instalaciones más modernas no tengan uso. Sabéis que tenemos razón. Por eso os pedimos sólo una cosa: que este añoMierestenga el GradodeDeportes.

Mieres, ciudad universitaria¡¡¡Perodeverdad!!!

Mieres, ciudá universitaria¡¡¡Perodeverdá!!!