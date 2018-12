Victoria para acabar el año

Tras un mal arranque de partido (3-10) RETAbet trabajó bien antes del final del primer cuarto para evitar que Covirán Granada rompiese el partido con rentas importantes. El primer cuarto acabó 18-23 para los andaluces pero con los bilbaínos dando ya síntomas evidentes de recuperación.

Tanto que al descansó no solo limó esa diferencia si no que gracias al buen hacer de jugadores como el ala-pívot Leonardo Demetrio y el cinco Lammers su equipo se fue al decanso mandando en el marcador. El segundo cuarto se cerro con un 39-35 que incluso pudo ser mayor su diferencia si en el último segundo no husiese entrado el lanzamiento de Cobos para el Granada.

De todas formas no fue fácil la salida de vestuarios. El intercambio de canastas acercaba al equipo andaluz pero desde la defensa en los minutos finales de ese terecer tiempo, y con un excelente Ben Lammers que se fue a los 19 puntos, Bilbao Basket casi cerraba el partido con un 67-58.

Esta vez no cometió ese error de concentración que le ha costado más de una derrota esta temporada. El equipo siguió defendiendo y aumentando su renta como reflejaba el marcador 78-62 a cinco minutos para el final.

RETAbet ganó a Covirán Granada y de esta manera sigue en los puestos que le permiten mirar a la final de la copa que disputaría ante el Betis porque el equipo sevillano no parece que tenga rival para ocupar la primera plaza al final de la primera vuelta para la que restan dos jornadas.