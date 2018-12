El ex alcalde de Baena, Luis Moreno, pide su baja del PSOE

El ex alcalde de Baena y ex senador socialista, Luis Moreno, envió este viernes una carta al partido para solicitar su baja. El histórico cargo del PSOE asegura en su carta, publicada en el Confidencial Andaluz, que se marcha por la inacción del PSOE-A ante "comportamientos políticos denigrantes" en el partido de su localidad que "deberían haber sido objeto de una investigación reservada por los órganos competentes del partido". Hechos referidos, según su carta, a la número 3 del PSOE andaluz y ex alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y al actual alcalde de Baena, Jesús Rojano. Aunque asegura que no ha sido su intención atribuir "hecho delictivo a nadie".

Moreno, que dejó la alcaldía en 2011 (1995-2011) ya con el caso de las facturas falsas en el consistorio encima de la mesa, alude a las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre los casos que ha denunciado. Y asegura que se va porque tiene la certeza de que "los denunciados serán jueces y parte de los procedimientos disciplinarios, si los hubiere".

Según Moreno, su única intención ha sido "denunciar la degración política" y asegura a Radio Córdoba que tras enviar esta carta nadie del partido le ha llamado. De hecho, incide en que desde que lo intentaron expulsar del partido en 2013, el PSOE no se ha puesto en contacto con él.

Por su parte, desde el PSOE cordobés aseguran que aún no han recibido la carta del ex alcalde de Baena.