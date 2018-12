Miguel A. Simón: "A Marvel le dispararon muy cerca e incluso le metieron dos tiros"

El director del programa Life + Iberlince, Miguel A. Simón, se quedó "perplejo" ante la noticia que conoció este fin de semana. Un lince ibérico localizado con un radiocollar en el Guadalmellato (Córdoba) moría por al menos un tiro a bocajarro. Fue encontrado este viernes. Puede que incluso le dieran dos tiros, teniendo en cuenta el número de plomos de escopeta encontrados en la radiografía.

En declaraciones a Radio Córdoba, Simón ha explicado que por esos 300 plomos saben que fue intencionado y que el autor de los hechos tuvo que estar muy cerca de Marvel, un lince de 3 años que ha tenido un triste final.

A través de su cuenta de Twitter, Simón compartió este hecho delictivo y que está siendo investigado por la Guardia Civil. "me quedé perplejo porque no es un accidente, es que ha sido a bocajarro. Quise compartir ese estado de ánimo que la verdad no es muy agradable después de tantos años trabajando. Y ahora que finalizando el proyecto LIFE no encontremos con un hecho como éste...Pensábamos que ya no ocurrían cosas así. pero desgraciadamente hay gente que no tiene conciencia de las cosas".

El 28/12/18 localizado muerto poe el radiocollar a MARVEL, lince iberico de Guadalmellato. En necropsia más de 300 plomos de escopeta:disparo a bocajarro

El 28/12/18 localizado muerto poe el radiocollar a MARVEL, lince iberico de Guadalmellato. En necropsia más de 300 plomos de escopeta:disparo a bocajarro

¡¡Sucesos asi son dramáticos para el esfuerzo de 2 paises y22 socios!!!

