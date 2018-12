Pontón defiende el "proyecto genuino" del BNG frente al fracaso de En Marea

El BNG confía en recuperar posiciones en las próximas elecciones municipales. La portavoz del BNG, Ana Pontón, afronta el 2019 con el desafío de demostrar que no han tocado fondo. “No tenemos todo el trabajo hecho, aunque tenemos escogidos a los cabezas de listas de las ciudades y principales concellos, yo creo que la mejor carta de presentación es el trabajo que venimos realizando en los ayuntamientos en los que gobernamos, tenemos un proyecto sólido y estoy convencida de que avanzaremos en estas municipales”, dijo.

En declaraciones a la SER, Ana Pontón defiende el proyecto del Bloque. En su opinión, una alternativa “genuina” que responde a las ansias de cambio de los gallegos frente a fórmulas fracasadas como la que representa En Marea. “No creo que lo bien que le vaya al BNG va a depender de lo mal que le va a otras fuerzas políticas, cada día estoy más convencida de que Galicia necesita un cambio de rumbo, y ese cambio sólo se podrá ofrecer desde una alternativa genuina como la que representa el BNG”.

Vuelta al Congreso

De cara a las generales, Pontón pide el apoyo de los gallegos para que Galicia vuelve a tener voz en el Congreso en un momento determinante para la configuración del Estado.

Subida "impresentable" Pontón espera que el 2019 sea el año del traspaso de la AP-9 a Galicia, y califica de impresentable que vuelvan a subir los peajes. “Espero que el 2019 sea el año del traspaso de la AP-9 a Galicia, también es cierto que queda mucho trabajo por hacer, es importante que se haga rápido, pero que no se descafeíne, no puede ser que nos sigan subiendo los peajes, es impresentable lo que está pasando”.

“Yo estoy convencida de que mucha gente hoy valora como una pérdida importante para Galicia que nosotros quedáramos fuera, y que echa de menos la presencia del BNG, vamos hacia un marco sin mayorías absolutas, y vascos, catalanes y valencianos están determinando la política del Estado, y Galicia desaparecido, y Galicia necesita recuperar una voz propia que defienda nuestros intereses, sin ataduras, porque alguna vez tendremos que dejar de ser la última carta de la baraja”, aseguró.

Defiende el pacto con Bildu

Sobre los comicios europeos, justifica el pacto con Bildu, una coalición técnica, dice, que le permitirá al BNG optar a un escaño en la eurocámara. “Es una coalición técnica, lo que garantiza es que todos los votos al BNG nos van a permitir mantener a la eurodiputada Ana Miranda, estoy convencida de que es una coalición que va a tener un gran resultado y también aquí en Galicia”.

Alerta sobre la “derechización” de la derecha

La portavoz del BNG alerta además de la derechización de la derecha española, un fenómeno al que la izquierda no está sabiendo responder. “A mí lo que me preocupa es la derechización de la derecha, ahora hablamos mucho de Vox, pero el líder de ese partido trabajó hasta hace poco en el PP con Esperanza Aguirre, lo que nos debe de preocupar es que la derecha se haga cada vez más de ultraderecha, y que veamos una izquierda española cada vez más despistada, y que no acaba de afrontar el problema político de fondo de la política española, y es que existen naciones, no deben de hacer seguidismo en ese tema de la derecha, y que abran un espacio de plurinacionalidad”.