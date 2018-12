La Cultural prevé, al menos, cuatro fichajes

Cuando el día 2 de enero se abra la nueva ventana de fichajes, la Cultural afrontará varias contrataciones con las que reconfigurar una plantilla que desde el principio de la temporada presentaba importantes lagunas. José Manuel Aira está dispuesto a que se imponga la lógica y dotará de equilibrio a varias demarcaciones, empezando por la portería y terminando por la delantera, aunque será la defensa la zona que, presumiblemente, más modificaciones sufra.

En la planificación invernal de los estamentos deportivos del club figuran, al menos, cuatro fichajes. La idea es que Jorge Palatsi tenga el complemento que demanda el mismo portero castellonense, que ha jugado todos los minutos de la temporada. En agosto la Cultural prescindió de Jesús Fernández (CFR 1907 Cluj), Xabi Irureta (UD Sanse) y Guille Vallejo (UD Sanse) y se confió en el joven Samu Diarra como meta de emergencia para el primer equipo. Sin embargo, el nuevo cuerpo técnico no está dispuesto a correr riesgos y se mirará, preferentemente, al mercado de porteros sub-23.

La defensa es la parcela más necesitada de refuerzos, a corto y a medio plazo. El traspaso de Escalante al San Luis mexicano, la imposibilidad de inscribir de inmediato a Ángel García, que se va a Polonia, y el acercamiento de José Alonso a la UD Almería obligan a acudir al mercado. La Cultural quiere fichar un central curtido para acompañar a Iván González y Unai Albizua en el puesto (queda la duda de que rol jugará Romero con Aira). El vasco es otro de los grandes beneficiados con el relevo en el banquillo y apunta al primer once titular del nuevo año ante el Coruxo, partido en el que, de nuevo, la zaga blanca estará bajo mínimos. Se cuenta con Iván González a pesar de que este domingo no saltara al césped del Área Deportiva de Puente Castro, pero la recuperación para este choque de Saúl y Viti se antoja complicada. Sus lesiones inciden en la necesidad de amplíar la nómina de laterales. Aquí el club da por segura la contratación de un jugador, pero no se descarta un segundo lateral. Mario Hernández, el deseado por la secretaría técnica, deberá esperar por el momento a la espera de un refuerzo de mayor nivel.

Pero el gran movimiento del cuadro leonés en el mercado girará en torno a un delantero que saque a Aridane Santana de la "orfandad". La apuesta económica será importante y por ello se atenderá a posibles descartes de Segunda División o de primeras ligas extranjeras. Dos de los grandes deseados son Héctor Hernández y Dioni Villalba. El punta canario, que marcó 20 goles a las órdenes de Aira en la campaña del último ascenso del Albacete a Segunda, saldrá del Málaga CF (6 partidos jugados) y su aspiración es no abandonar el fútbol profesional. Esa es la convicción también de su agente, Manuel García Quilón, pero la Cultural esperará su momento. Por su parte, Dioni Villaba quiere regresar a España tras probar suerte en el fútbol polaco (Lech Poznan) y tener un papel secundario. Ambos jugadores ya fueron tentados meses atrás por una Cultural que volverá a la carga sin desdeñar otras opciones.