José Ignacio Landaluce en la última entrevista del año

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pasado esta mañan por el programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar para hacer balance de lo que ha sido el año que termina y la inminente convocatoria electoral para el año 2019, con elecciones municipales donde espera volver a contar con una mayoría que le permita seguir gobernando la ciudad.

En estas fechas navideñas Landaluce se ha mostrado muy contento con el desarrollo de las diversas actividades y el alumbrado de la ciudad. "Están siendo unas navidades espectaculares, Algeciras está que se sale. Ha sido un acierto adelantar la iluminación de la Plaza Alta por el aniversario de la Capilla de Europa, porque está habiendo mucho movimiento en los comercios y las calles".

El alcalde considera que el año que termina ha sido bueno, "pero mejor va a ser el que viene" comentaba Landaluce " ya no debemos nada a ningún proveedor y seguimos bajando los impuestos. Somos un equipo que cuidamos mucho no despilfarrar, cuidamos el dinero de los ciudadanos". El alcalde ha destacado los proyectos que se vienen realizando. "Hemos puesto en marcha la Plaza de Abastos, el proyecto de San José Artesano y El Rinconcillo, los cinco millones para rehabilitar las viviendas de La Piñera, y la obra en la Plaza de San Isidro". Landaluce ha ido enumerando una por una las obas que se están realizando y las que se ejecutarán en los próximos meses.

Pero Landaluce se empeñó en la solución del problema del colector de la Cuesta del Rayo; en marzo de 2011 unas tremendas inundaciones asolaron esa parte de la ciudad y en aquél momento Landaluce se comprometió a solucionar el problema "me ha costado siete años solucionarlo, he llamado a todas las puertas hasta que por fin he conseguido arreglarlo, son dos millones de euros". También ha recordado que el puerto deberá dragar la zona y extraer los lodos que causan el mal olor.

Sobre los resultados electorales landaluce dice que "se ha votado en clave autonómica. Se ha inyectado aire fresco a la Junta de Andalucía". El alcalde espera que el nuevo gobierno de la administración andaluza solucione algunos de los asuntos pendientes con la ciudad "como el Hospital Punta Europa, el Conservatorio Paco de Lucía, eso es básico".