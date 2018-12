Las mejores (y las peores) películas internacionales de 2018

El instante más oscuro, 120 pulsaciones por minuto, Los archivos del Pentágono, El hilo invisible, The Florida project, Custodia compartida, Girl, Cold war, Lazzaro feliz y The guilty han sido las mejores películas internacionales de 2018 para Gonzalo Eulogio.

Para Antonio Sempere, Call me for your name; La forma del agua; Yo, Tonya; The party; The Florida project, 120 pulsaciones por minuto; Lady Bird; El hilo invisible; En la playa de Chesil y El ángel, son los 10 títulos imprescindibles de este año que dejamos atrás, incluso, cinematográficamente hablando.

Pero sin duda, estas son las peliculas que han marcado la diferencia en 2018 para Eulogio & Sempere:

EL HILO INVISIBLE, DE PAUL THOMAS ANDERSON

... con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham, Bern Collaco, Jane Perry y Camilla Rutherford.

CALL ME BY YOUR NAME, DE LUCA GUADAGNINO

... con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois y Elena Bucci.

THE FLORIDA PROJECT, DE SEAN BAKER

... con Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria Vinaite, Caleb Landry Jones, Mela Murder, Valeria Cotto, Christopher Rivera y Macon Blair.

LA FORMA DEL AGUA, DE GUILLERMO DEL TORO

... con Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg, Lauren Lee Smith y David Hewlett.

Pero 2018 también nos ha dejado algunas decepciones: 15:17 tren a París; El caso de Cristo; Ocean´s 8 o Book club.

