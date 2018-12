Frustado regreso de Bojicic al BlasGon y Bodegas Ceres

La agenda de refuerzos del BlasGon y Bodegas Ceres es compleja. Este lunes 31 de diciembre podría haber fructificado el regreso del pivote serbio Nemanja Bojicic, pero la complejidad de la normativa federativa, por un lado, y la falta de fichas extranjeras en el club, por otro, han frustrado su fichaje.

El balcánico quedaba desvinculado hace jornadas del actual proyecto de Palma del Río, donde los problemas económicos están precipitando otras salidas como la de Consuegra -interesa en Puente Genil-. Sea como fuere, el ex jugador amarillo afirmaba este mismo lunes en El Banquillo de la SER que "está complicado porque no hay tiempo, está muy complicado, pero el club no me tiene que llamar ya saben lo que hay -en referencia a su total disposición-".

La normativa de la RFEBM establece que los jugadores de misma categoría -División de Honor Plata- no podrán firmar más allá del 1 de enero. Además, el BlasGon y Bodegas Ceres cuenta ya en sus filas con 5 jugadores extranjeros: Matheus, Piovarcsik, Guillerme, Abdela y el recién llegado Souto. Una baja de cualquiera de los cuatro primeros hubiera posibilitado la llegada de Bojicic, pero eso ya es agua pasada.

REGRESO AL TRABAJO ESTE MIÉRCOLES

Por otro lado, el equipo capitaneado por Juan Moreno en la parcela técnica, tras su ratificación en el cargo por la directiva amarilla, regresa a los entrenamientos este miércoles, día 2 de enero.

La escuadra del Príncipe de Asturias jugará un amistoso en Soria (día 5) y un triangular en Arroyo de la Encomienda (día 9). El día 12 de enero será turno para la vuelta a la competición ante Santoña en el Príncipe de Asturias.