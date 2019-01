La Rosaleda cuelga el cartel de 'vendido'

El barrio de la Rosaleda de Ponferrada cuelga el cartel de ‘vendido’. Las promociones de venta del conocido como ‘banco malo’ se han completado y prácticamente no quedan pisos, a excepción de los de la Torre de la Rosaleda, que se espera que se pongan en el mercado este año, y alguna propiedad aislada en otros edificios. Son los datos con los que afronta el nuevo año la asociación de inmobiliarias del Bierzo, Aúna, que creen que esta nueva situación servirá para equilibrar los precios de la vivienda, hasta ahora distorsionados a la baja por las ofertas que hacía la SAREB en ese barrio, según confirman en esta entrevista Luis del Valle y Javier Alba, presidente y vicepresidente de Aúna

En torno a 3.000 propiedades se han vendido en el barrio y tan solo quedan en manos de la banca algo más de un centenar.

Segunda mano

En Ponferrada ya hay tres nuevas promociones de vivienda en marcha y se espera que lleguen más a sumarse a la oferta de piso nuevo. Otro problema es el de la vivienda usada, cuyo número sigue creciendo, pero no encuentra salida. Un 25 por ciento de los pisos del centro están vacíos y sus propietarios ni consiguen venderlos ni quieren reformarlos para alquilar. Esta situación contrasta con la necesidad de pisos en alquiler, que las inmobiliarias son incapaces de cubrir. Los jóvenes no se embarcan en una compra debido a la inestabilidad económica, pero cada día tienen más difícil encontrar un alquiler porque no hay oferta.

En cuanto a la tendencia general, Aúna confía en que se mantenga la ligera tendencia al alza en las operaciones que se viene registrando en los últimos.