Año de municipales

El 2019 es año electoral. Nos toparemos al menos con 4 urnas, con 5 si se adelantan las generales. Andalucía puede haber sido un ensayo de lo que está por venir en el resto de España, para algunos del bipartidismo al pentapartidismo, el cansancio de los discursos vacíos, para otros la revolución conservadora o el 15-M de la derecha.

¿Y nuestro Jerez? Las municipales son elecciones que no pueden extrapolar al 100% los resultados de las generales o autonómicas. Los liderazgos de los candidatos cuentan con más fuerza que en cualquier otra consulta. Los vemos por la calle y los podemos tocar, son depositarios de nuestros problemas vecinales, los más perentorios y cercanos.

Mirando lo ocurrido en Jerez el pasado 2 de diciembre, Ciudadanos podría optar al gobierno de la Ciudad, con pactos por supuesto. Si nos detenemos en los candidatos y la ilusión o desilusión que generan, el PSOE y su líder, Mamen Sánchez, no han hecho nada irreparable, pero tampoco nada reseñable; el PP se desangra por su derecha y no parece que su candidato en Jerez, Antonio Saldaña, pueda tapar la herida, y la izquierda más radical está dividida y desmotivada, sin líder presentable. Si Ciudadanos presenta otro candidato, aún por designar, distinto de Carlos Pérez, que no ha calado en la ciudadanía, que sea creíble, mediático, reconocible por el electorado y con un mensaje municipalista que escape de los tópicos de siempre y genere un mínimo de consenso, puede gobernar la quinta ciudad de Andalucía a partir del 26 de mayo.