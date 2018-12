Esperas de cinco horas en los centros de salud de urgencias en Navidad

Los últimos días de fiesta han sido terribles para el servicio, con casi la mitad de los coches médicos parados por falta de facultativos y los SUAP (los servicios de urgencia de primaria) colapsados. Un sólo médico ha llegado a atender a más de 130 pacientes. Los trabajadores, que ya avisaron de que esto iba a ocurrir, llevan un mes esperando a que el consejero los reciba y, no solo no los ha recibido sino que la respuesta a esta sobrecarga asistencial de la Gerencia es la eliminación de cuatro puestos de enfermería a partir del 1 de enero.

"No sabemos si la Consejería está esperando a que ocurra una desgracia pero, si esto pasa, los trabajadores no seremos responsables porque llevamos denunciándolo casi dos años", asegura Rosa Lopez cordero, portavoz del sindicato SUMMAT. "Se han dado situaciones dantescas como el pasado día 24 que hubo esperas de entre 4 y 5 horas para ver al médico. Un sólo facultativo ha llegado a atender a más de 130 pacientes"

Esto en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), pero la situación no ha sido mejor para los sanitarios que trabajan en los coches médicos. Según el sindicato entre el 31% y el 45% han estado inoperativos. De los 38 que tendrían que haber funcionado el fin de semana, 12 han estado sin médico, una cifra que alcanzó, en momentos puntuales, hasta los veinte vehículos fuera de servicio. A esto hay que sumar la situación de las UVI móviles: "De las siete que están en el centro, tres estaban sin médico. La gerencia lo reconoce pero insiste en que la falta de facultativo no implica que esas UVI no estén operativas. Vaya, que da lo mismo que vaya un médico en la UVI o no.

Los trabajadores están al límite y asegura que esto se solucionaría con un poco de voluntad política y mejor organización. Laboralmente solo piden que se equiparen sus condiciones a las de sus compañeros de Atención primaria.

Desde la propia Gerencia del SUMMA 112 reconocen que "efectivamente, la situación no es la deseable y faltan varios médicos en varios SUAP. Pero desde la dirección del SUMMA 112 se quiere recalcar que a nivel de gestión se ha hecho todo posible para paliar los efectos de esta falta de personal. Se han previsto refuerzos para que no haya centros sin médico. Se han contratado una decena de enfermeros y técnicos (médicos no porque no hay en toda España) y se ha adoptado una medida tan impopular y que a nadie le gusta tomar como es negar los días de vacaciones en estas fechas. Aun así faltan profesionales, médicos en su inmensa mayoría, porque lamentablemente han comunicado baja, fundamentalmente por enfermedad. Esta circunstancia ha ocurrido hoy en mayor medida que en Nochebuena."