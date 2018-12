Más de 300 personas reivindican la "unidad de España" durante la ofrenda floral del Estendard en Palma

Más de 300 personas han asistido este domingo a la concentración convocada por el Foro Baleares de la Solidaridad y el Progreso en la Plaza España para exigir y reivindicar la "unidad de España" y para pedir a los representantes políticos "respeto a la cultura y lengua de Baleares".

El presidente del Foro, Cosme Brull, ha insistido en que los baleares "no somos 'Països Catalans'" y que "no se puede permitir que con dinero público se use la Fiesta del Estendard como la Diada de Mallorca mediante manipulaciones históricas y culturales".

La concentración ha comenzado poco después de las 19.00 horas, con ovaciones y aplausos hacia los representantes de distintas asociaciones y partidos políticos, que han ido llegando para asistir a la ofrenda floral a Jaume I, un acto que, como cada año, ha estado presidido por el alcalde de Palma, Antoni Noguera.

Entre los asistentes, ha destacado la presencia del presidente de Actúa-Vox, Jorge Campos, quien ha valorado esta fecha como un día "muy importante para la historia de Baleares y de España". Así lo ha justificado para "recordar bien la historia y que no se manipule por parte del separatismo más radical".

Por su parte, el candidato de Actúa-Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha mostrado "satisfacción" por esta fiesta y "por lo que representa".

En esta concentración se han adherido las asociaciones Societat Civil Balear, Grupo de Acción BAlear, Convivencia Balear, Mos Movem, Jo Som Salat o Joves per les Illes (afín a El PI), entre otros.

Asimismo, han acudido autoridades como la regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor; los consellers de MÉS per Mallorca en el Consell; y miembros de Nuevas Generaciones del PP, entre otros.