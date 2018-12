Badenes para ricos en pasos de cebra

Un elemental criterio de decencia prohíbe al periodista tratar asuntos próximos a sus intereses.

En efecto, de ahí que tantos periodistas traten asuntos cercanos a sus intereses.

Y si no pueden hablar sobre lo que realmente dominan, están obligados a abordar temas en que todo lo ignoran.

Voy a hablar sobre los badenes que el ayuntamiento de Palma ha colocado en los pasos de cebra que me traen a esta emisora porque me afectan.

A cambio, espero representar a las decenas de miles de víctimas de los badenes para reducir la velocidad.

Estos obstáculos castigan a la vez a quienes cumplen con las limitaciones de velocidad y a quienes las desobedecen.

Es su primera injusticia, porque equivale a que todos los ciudadanos tuvieran que pasar unos días en la cárcel, para disuadir a quienes cometen crímenes y a quienes no pensaban cometerlos.

Más grave resulta que estos badenes con la altura de un pico pirenaico castiguen más proporcionalmente a los conductores de coches modestos que a los propietarios de poderosos todoterrenos.

Son badenes en pasos cebra para ricos, colocados por un consistorio de izquierdas.

