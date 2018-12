Ayuntamiento bajo mínimos

Existe en Medina del Campo un problema grave además de lo que todo el mundo comenta estos días y que guarda relación con la Policía Local. Asegura el concejal independiente que se debe desbloquear el proyecto de Revisión de Puestos de Trabajo, dar forma a la brigada de emergencias que no existe por falta de personal, no hay personal para jardines, no existe jefe de brigadas ni jefe de almacén además de faltar el fontanero y la grúa.

Todo esto, insiste Lambás, es consecuencia de la falta de gestión y avanza que están paralizados 2,5 millones de euros de remanentes, que la jefa de servicio de urbanismo lleva un año de baja y, ahora, el Ayuntamiento se queda también sin secretario.

En definitiva, se apunta que el Ayuntamiento medinense vive una precariedad total en todos los departamentos.