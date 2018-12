Vueling descarta el descuento de residente en sus compensaciones por overbooking

Vueling no hace caso del descuento de residente en sus compensaciones para los afectados por overbooking. La aerolínea pide en ocasiones voluntarios para esperar otro vuelo cuando ha vendido más pasajes que plazas tiene el avión. La indemnización de la aerolínea no es tan interesante para los que viven en las islas como para los que tienen su residencia en la Península ya que la aerolínea no tiene en cuenta en descuento del 75% para los habitantes de las islas en los vuelos domésticos.

En estos casos de voluntarios para ceder sus plazas por overbooking y para vuelos interiores los empleados de la compañía ofrecen una compensación. Esta puede ser de 150 euros en metálico o de 250 euros de crédito para gastar en pasajes de Vueling. Pero esta segunda alternativa tiene 'trampa'. La aerolínea no acepta en estos casos el descuento de residente de manera que los usuarios isleños no pueden aprovechar su condición con su rebaja del 75%.