Pánico en la A-52

Sobre las 18:35 horas, en la Central de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, comenzaron a recibirse, un aluvión de llamadas provenientes de multitud de usuarios que circulaban por la Autovía das Rias Baixas (A-52 Benavente - Porriño), alertando de la presencia de un Citroen Xsara de color verde, circulando en sentido contrario por la calzada del sentido Porriño. La primera llamada lo ubica a la altura del kilómetro 257, a la altura de Melón, posteriormente se fueron recibiendo las demás, que permitieron seguir su trayectoria y finalmente su detención.

Inmediatamente se activó el protocolo específico para la detención de vehículos que circulan en sentido contrario por las vías desdobladas, siendo para ello preciso movilizar:

5 Patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense.

1 Patrulla del Seprona de O Carballiño.

2 Patrullas del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Ourense.

El despliegue se desarrolló del modo siguiente:

Dos patrullas (una de motoristas y otra en todoterreno), circularon por la calzada del sentido Benavente, hasta que lograron ponerse a su altura y desde esa calzada le hicieron señales, de forma ostentosa, para que se detuviese pero, el conductor, no hacía caso a las indicaciones. Así las cosas, la patrulla de motoristas se adelantó y, tras apearse de las motocicletas cruzaron la mediana y, a pie firme, lograron detener la marcha del vehículo a la altura del kilómetro 239, en el término municipal de Toén. Al mismo tiempo, las dos patrullas del Cuerpo Nacional de Policía, se incorporaron al operativo y mientras una cortaba la circulación en el ramal de acceso que comunica la carretera N-120 con la autovía A-52 (Rotonda del pabellón - A-52), la otra cortaba completamente la calzada del sentido Vigo a la altura de Eirasvedras, apoyada por otra patrulla del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico que iba señalizando la cola de la retención que se iba formando para evitar colisiones por alcance.

Tras detener la marcha del vehículo, fue retirado de la autovía y tras realizar las oportunas gestiones se pudo comprobar que el conductor M.P.F., de 74 años y vecino de Ourense, que viajaba con su esposa, *NO SE TRATABA DE UN CONDUCTOR KAMIKAZE* si no que se había despistado y entró en la autovía por una salida, posteriormente se bloqueó y continúo buscando una salida. Es preciso significar que, en esos momentos, la intensidad de circulación era muy alta y, ha sido un verdadero milagro que no hubiese colisionado contra ningún vehículo que circulaba correctamente.

En virtud de lo anterior, se instruyeron las correspondientes diligencias para comunicar los hechos al Juzgado de guardia y se formuló una denuncia administrativa por: "Circular en sentido contrario al estipulado en una vía dividida en dos calzadas", con una sanción económica de 500 € y 6 puntos. Al mismo tiempo se le propondrá para un reconocimiento psicotécnico extraordinario para valorar las capacidades del conductor. Al finalizar las actuaciones, el hijo del matrimonio se hizo cargo del vehículo.