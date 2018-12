Noguera se pone al frente del pelotón

El Racing ha vuelto. Y lo ha hecho con el primer fichaje del mercado de invierno, Alberto Noguera, que llega justo a tiempo. El mediapunta madrileño ha venido en perfectas condiciones físicas, lo que propiciará que pueda estar el próximo sábado en Logroño, especialmente si se tiene en cuenta que Álvaro Cejudo, el jugador con el que teóricamente se ha de disputar la camiseta con el número 10, está lesionado.

El jugador de Puente Genil tuvo que ser sustituido en el último partido disputado, frente al Oviedo B, con un problema en los isquiotibiales de su pierna derecha. Como nada más terminar el partido comenzaron las vacaciones, en el Racing cruzaron los dedos esperando que Cejudo padeciera solo una elongación y que a la vuelta del descanso estuviera a disposición de Iván Ania. No ha sido así. El talentoso jugador andaluz no salió ayer del gimnasio por lo que parece que sus opciones de jugar en Las Gaunas el próximo sábado (17:00) son escasas. Ania ha demostrado que cree que el mejor riesgo, en cuestiones musculares, es el que no se corre.

En el resto de la plantilla hubo buenas noticias ya que Figueras y Kitoko realizaron la totalidad de la sesión, la más larga de la temporada, con absoluta normalidad, mientras que Miguel Gándara, que se acerca a los seis meses desde su operación, solo se retiró antes del partidillo final y sus sensaciones son magníficas. A finales de enero se espera que esté en disposición de jugar.

El equipo de Iván Ania, tras la sesión del 31 de diciembre por la mañana, volverá a entrenar el 1 de enero a las 17:00, mientras que el otro equipo cántabro de Segunda B, la Gimnástica, estirará las vacaciones hasta el miércoles, 2 de enero, por la tarde.