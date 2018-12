El ejército sanciona a un soldado de la Academia de Artillería de Segovia por no obedecer una orden por Whatsapp

En una información desvelada por el periódico El País el Ejército ha impuesto una sanción de diez días a un soldado de la Academia de Artillería de Segovia por una falta disciplinaria grave. Los hechos se remontan al año 2016 cuando el militar, según refleja el expediente, no cumplió una orden transmitida a través Whatsapp para trasladar a un grupo de alumnos en autobús al tanatorio de Tres Cantos. La defensa del militar considera que un grupo de Whatsapp no es un medio adecuado al no tener carácter confidencial y además puede ser manipulado.

