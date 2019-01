Abel García: "Confiamos en darle la vuelta a esta situación"

El presidente del CD San Roque, Abel García, trataba de dar este miércoles explicaciones a la mala andadura liguera que atraviesa el conjunto rojillo que se encuentra en zona de descenso a la Primera Andaluza.

Los rojillos presentarán mañana a cinco incorporaciones para paliar los malos resultados. "Parecía que cuando dejamos una buena imagen en pretemporada ante Algeciras y Balona sería este el año, pero esto es fútbol, y esperemos que con estos fichajes arranquemos la segunda vuelta como un tiro", declaró el mandatario sanroqueño que explicaba la de problemas con la que ha contado el equipo en esta primera vuelta.

"Cuando haces tantos cambios es que no has acertado, hemos tomado medidas y confiemos que con trabajo saquemos esto adelante", aseguró un Abel García que confía en levantar el vuelo. "Es complicada la situación para poder incorporar a futbolistas de cierta calidad por la competencia en la comarca, pero la plantilla que habíamos hecho no era para estar ahí abajo", señaló el presidente del San Roque espera que los frutos se vean de cara a los dos próximos encuentros que los rojillos afrontarán ante los rivales de la parte baja para poder abandonar el descenso.