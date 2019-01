TUA y el comité de empresa siguen sin negociar tras los ataques del lunes a 23 autobuses

Los autobuses urbanos de Oviedo circulan de nuevo en servicios mínimos, camino de la sexta jornada de huelga, con un conflicto más enconado que nunca. Tras el sabotaje sufrido por 23 autobuses, la negociación es inexistente y los trabajadores valorarán este jueves en asamblea las opciones, entre ellas, la de endurecer la protesta con medidas como hacer indefinida la huelga. El Comité de empresa calificó la rotura de lunes del pasado lunes como “salvajada” y “terrorismo”. Su presidente, Manuel Villaverde, ha dicho a Radio Asturias que desconoce quién lo ha hecho pero que a la empresa “le ha venido muy bien”.

Los autobuses han salido a primera hor de la mañana con escolta policial, aunque no se ha registrado ningún incidente. Los trabajadores mantuvieron el martes por la noche una asamblea en la que se han mostrado firmes en su posición respecto al convenio y este jueves por la noche tendrán una nueva asamblea en la que decidirán las acciones a emprender. Todo apunta a un endurecimiento de la movilización, sin descartar la huelga indefinida.

El conflicto se ha ido enrareciendo desde que la empresa se negó a suscribir el preacuerdo al que se había llegado con la mediación del alcalde, Wenceslao López. El pasado lunes, un total de 23 autobuses sufrió un sabotaje coordinado: en el plazo de media hora, sufrieron la rotura de lunas cuando circulaban con viajeros por distintas zonas. El ataque fue de tal magnitud que, según fuentes de la empresa, de no haber huelga hoy, no se habrían podido cubrir la totalidad de los servicios, al no haber podido reparar los daños. Este ataque ha sido calificado por el Comité de Empresa como “salvajada”, incluso “terrorista”.

Tras este ataque, la empresa no acudió el día 1 a la reunión que tendría que haberse celebrado en el Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) y tampoco accedió a mantener un encuentro a lo largo del miércoles, según el Comité.