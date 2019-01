Vizcaíno: "No somos ricos, pero no podemos dejarnos nada en el tintero"

Manuel Vizcaíno pasó por los micrófonos de Radio Cádiz para valorar el año terminado y saludar a los oyentes de SER Deportivos Cádiz. "La valoración es que es un año en el que hemos seguido creciendo y mentemos la ilusión de la solidez para desde la humildad mantener la categoría y una vez que lo consigamos soñar con dar pasos adelante como se merece la afición".

Los amarillos suman 32 puntos cuando aún no se disputó la mitad del campeonato. Para con seguir el objetivo marcado inicialmente, cincuenta puntos, sólo restan 18 en 23 jornadas. Por eso preguntado sobre si se queda corto o no, el presidente aseguró que "el objetivo no se queda corto hasta conseguir los cincuenta puntos. Cuando se consiga se quedará corto, pero necesitamos conseguirlo con la ayuda de la afición y como se están haciendo las cosas intentar dar un paso más".

Asegura el sevillano que ahora en el mercado de invierno irán a por todas para reforzar al equipo. "no somos ricos, pero tenemos posibilidades. Ahora intentaremos dar un pasito que estamos obligados a dar. No podemos dejarnos nada en el tintero y tenemos que ir a por todas en el mercado de invierno. La intención que tenemos es que lleguen todos los necesarios para que lleguen todos los que sean necesarios para que hagamos la mejor plantilla posible".