Burgos se encarece un 11% en un año

Burgos es la capital de provincia de Castilla y León donde más ha subido el precio de la vivienda libre en el último año con un 11% y es la novena a nivel estatal con mayor incremento. En el conjunto de España la vivienda se ha encarecido un 5,8%, el mayor crecimiento interanual desde 2007, según el informe IMIE de la Sociedad de Tasación TINSA, publicado este 1 de enero de 2019. El estudio del mercado residencial de TINSA refleja que el valor medio de una vivienda en la ciudad de Burgos es de 1.410 € por metro cuadrado, cuando el coste medio en Castilla y León es de 1.032 € por metro cuadrado. Por el contrario, Soria es la capital española donde más ha bajado el precio, un 5%, con un valor medio de 884 € por metro cuadrado. Si tomamos la estadística de la provincia burgalesa, la subida interanual del precio de la vivienda libre terminada, nueva y usada, es del 9,3%, la quinta más alta del país, con un valor medio de 1.113 € por metro cuadrado. Como datos complementarios que ofrece la Sociedad de Tasación, el plazo medio para vender una vivienda en Burgos es de casi 10 meses. El importe medio de una hipoteca es de casi 95.000 €, por debajo de los 121.737 € a nivel nacional, con cuotas mensuales en torno a 437 €.

La subida del 11% en el precio de la vivienda en Burgos ciudad en el último año no hace temer a los agentes inmobiliarios una nueva burbuja especulativa del mercado porque, tras el desplome de la construcción durante la crisis, ha cambiado el perfil del comprador. Así lo interpreta el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Oscar Ortega Delgado, tras conocer el informe de la Sociedad de Tasación, TINSA. Ortega Delgado celebra que 'se vuelvan a ver las grúas de vivienda nueva' después de años de recesión y destaca que el perfil actual del adquiriente de vivienda es el de un particular que compra para uso propio, lejos de la especulación que caractarizó los años previos de la crisis, cuando la ciudad estaba entre las 5 capitales españolas más caras. El presidente del Colegio de APIS admite que en los últimos 3 años se han venido encadenando subidas moderadas del precio de la vivienda nueva, entre el 2 y el 5%, pero no detecta incrementos de dos digitos, como refleja TINSA. Tampoco tiene claro que la escalada de precios vaya a tener continuidad pero la tendencia es clara. Ortega Delgado defiende el saneamiento que se ha producido en el sector inmobiliario, con costes asumibles y unos préstamos razonables, aunque la mitad de las viviendas compradas se pagan sin recurrir a la hipoteca, 'a tocateja'.