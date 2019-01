El del domingo en Riazor será un derbi descafeinado

Deportivo y Lugo protagonizarán el único enfrentamiento entre equipos de Galicia en esta temporada. El duelo de Riazor y el del Anxo Carro en mayo serán los únicos duelos donde se enfrenten los equipos gallegos. Sin embargo, en nada se parecerá el duelo de la tarde de Reyes a los grandes derbis contra el Celta.

El capitán del Dépor, Alex Bergantiños, resaltó que “no existe esa rivalidad histórica. Los derbis no son solo por cercanía sino por historia. Ojala se pudiese formar con el Lugo esa rivalidad y tradición”, pero de momento, el partido ante el conjunto lucense no será demasiado especial para ninguno de las dos aficiones.

Bergantiños destacó que el Lugo llegará a Riazor en un buen momento de forma y resultados, y eso los hará más peligrosos. “Irá en la línea de los rivales que vienen últimamente a Riazor. Los rivales vienen con poco que perder y eso los hace peligrosos”. El objetivo de los coruñeses es reengancharse con la victoria tras el último partido ante el Cádiz, dónde los de Natxo González acabaron goleados. “El ascenso se consigue aproximadamente con cinco derrotas”, defendió. Ahora mismo, el Dépor ya lleva dos. “Es una competición de desgaste, y ahí estamos. Lo importante es mantener este ritmo de puntuación”, confesó.

En el equipo de la ciudad de las murallas milita el coruñés Carlos Pita. Amigo de Bergantiños. Juntos, y con la dirección en el banquillo de Tito Ramallo, formaron parte de uno de los mejores equipos que se recuerdan del Fabril. Ahora capitán del Lugo, para Bergantiños , su amigo Pita “estaba claro que tenía un nivel importantísimo. Aquí llegó a debutar en Champions. Que él tenía condiciones de sobra para asentarse en el fútbol profesional lo teníamos claro todos”, destacó.

Por último, el capitán del Deportivo espera que este año 2019 sea el del ascenso a Primera. Para ello, sus deseos con el nuevo año son que el equipo se haga más fuerte a domicilio, porque “pocos rivales son capaces de ello”, pero también “mantener lo que estamos haciendo en Riazor”.