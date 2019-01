Fco. Javier Navarro "Pat": "El Monastil Rugby Elda trabaja para consolidarse"

El Monastil Rugby Elda ya conoce los rivales que tendrá enfrente en la segunda fase de la Tercera Territorial.

El equipo eldense acabó la primera fase en segundo lugar del Grupo Sur y ha quedado encuadrado en el Grupo A. Comenzará midiéndose al Vinataus de Vinaros (Castellón) (2º Grupo Norte) en principio el día 20 de este mes en el estadio de rugby “Pepico Amat” aunque esta fecha podría sufrir modificación al coincidir con la Media Fiesta de los Moros y Cristianos de Elda. Una semana después visitará al Montcada / Estudiantes B (2º Grupo Norte), el 10 de febrero recibirá al C. R. Castelló (1º Gr. Norte). El día 24 de febrero visitará al Alicante (1º Gr. Sur) y cerrará esta segunda fase rindiendo visita al C. R. Teruel el 3 de marzo.

La Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana ha fijado el 24 de marzo para la disputa de los cuartos de final, el 31 de marzo para la semifinal y el 7 de abril para la final.

Fco. Javier Navarro "Pat" / Cadena SER

El equipo eldense ha aprovechado las fechas navideñas para realizar un par de sesiones preparatorias con el fin de llegar a punto a la fase definitiva y para valorar lo que ha hecho su equipo en la primera fase y las expectativas de futuro inmediato que tiene su equipo, ha pasado por el programa SER Deportivos de Radio Elda – Cadena SER, el entrenador del Monastil Rugby Elda, Francisco Javier Navarro “Pat” que, en principio, ha mostrado su satisfacción por la progresión que ha experimentado el club en general y el equipo en particular “principalmente en el juego porque hemos hecho una primera fase espectacular” reconociendo que “teníamos expectativas de clasificarnos para la segunda fase a pesar de nuestros apenas dos años de existencia con gente que apenas sabía nada de este deporte por eso tiene más mérito nuestra progresión”.

Pat ha manifestado que “este club quiere seguir consolidándose como tal, con su equipo femenino y sus categorías inferiores” adelantando que “este mes comenzaremos con sesiones de puertas abiertas en el estadio porque el trabajo en los colegios e institutos ya se está haciendo”. Sobre este particular, el entrenador del Monastil Rugby Elda aboga por que, a no tardar mucho, el rugby se implante en los centros educativos“aunque sea recogiendo a los escolares que no quieren practicar fútbol o balonmano” en referencia a los deportes que mayor número de practicantes tienen.

Del mismo modo, Pat ha valorado el espectacular aumento de practicantes que ha experimentado este deporte en los últimos años dentro de la Comunidad Valenciana.

No deja de reconocer el entrenador del equipo eldense de rugby que su club es uno de los “privilegiados” de la región al contar con un estadio, el “Pepico Amat”, para uso exclusivo de este deporte. Pat se congratula de que “tiramos la caña y pescamos una ballena” en alusión a la oportunidad que aprovecharon cuando el viejo estadio dejó de utilizarse para la práctica del fútbol y el consistorio eldense se lo cedió al Monastil Rugby Elda dotándolo de porterías y todo lo necesario para que pudiera albergar partidos.

Entre otras cuestiones, Francisco Javier Navarro “Pat” ha aprovechado para agradecer el apoyo que está mostrando la afición en cada partido que juegan en casa “aunque muchos de ellos todavía no entiendan muy bien nuestro deporte”.