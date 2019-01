Sin sanidad en las aldeas la despoblación se acelera

El municipio de Valderrey está integrado por nueve pueblos en los que habitan 460 personas. Todos los vecinos tienen exactamente los mismos derechos que los residentes en Lugo, Cádiz o San Andrés del Rabanedo, sin embargo, el acceso a tales derechos no siempre es posible. La habitualmente mermada prestación sanitaria en el medio rural, también se acusa con intensidad en los pueblos del Valderrey, a los que, si hay suerte, llega el médico tres días a la semana. Si no es así, el alcalde se encarga de comunicar la ausencia.

Información de la prestación sanitaria en el municipio de Valderrey / Gaspar Cuervo Carro

El primer edil y también portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Astorga, Gaspar Cuervo Carro, clama por el cumplimiento del derecho fundamental a la salud que tienen sus convecinos. La Constitución vigente dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Y como esta situación no siempre se cumple, acaba de solicitar al gobierno central la aplicación de un “155 sanitario en Castilla y León”. El regidor no se aparta de su objetivo, aunque para ello deba renunciar a su militancia política. No asume decisiones con las que no está de acuerdo, así que Gaspar Cuervo, se fue del PSOE porque, afirma, no defendió la vida en el medio rural. Fundó Ciudadanos Rurales Agrupados, -CRA-, plataforma que en Valderrey ensalza la figura de Leopoldo Panero, dispone de emisora municipal, también de medios propios para la extinción de incendios, es organización reconocida para el reparto de alimentos, o para la oferta de acceso a Internet.