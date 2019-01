Aira, en Radio León: "Parece que tras el cambio todo es bueno y no es así"

Un tipo normal que huye de un modelo concreto al que encasillarse. Son algunos de los rasgos que definen la personalidad de José Manuel Aira, el técnico que hace tres semanas tomó las riendas de la Cultural para culminar un año que le sacó del paro para triunfar en Croacia, sufrir en la segunda francesa y aceptar la propuesta del equipo leonés. En su primera entrevista desde que asumió el cargo, el berciano repasó en "León Deportivo" la actualidad del club, desde el ambicioso objetivo marcado hasta los movimientos en el mercado pasando por su apuesta de juego.

Sin la necesidad de una victoria, Aira pareció caer de pie en el Reino de León en el partido de su presentación. La exigente afición agradeció algunas de las nuevas pautas que cambiaron la imagen de la Cultural, que pareció pinchar luego en el aspecto físico. "El equipo ya antes hacía cosas buenas, pero ese ansia de cambio y el clima negativo hacen que con el cambio a corto plazo se vea que todo es bueno y para mi no es así. ¿Tocados físicamente? No creo que sea un problema físico y sí que a lo mejor el equipo, en determinados momentos, a nivel táctico estuvo descompensado, corrió a zonas donde no tenía que hacerlo y eso desgasta más..."

Su Cultural es "a nivel de talento individual para ser un equipo más combinativo es el que más recursos tiene de los que he manejado en Segunda B" para lo que el primer dibujo táctico mostrado, con un pivote defensivo (Yeray) y dos interiores (Señé y Eneko), parece el más adecuado, aunque no será el único. "Es una organización que llevamos tiempo usando, pero no soy extremista en nada", señaló Aira.

La primera semana de competición viene marcada por las numerosas bajas en defensa, por lesiones y por falta de efectivos en una demarcación que exige fichajes. Los acometerá la Cultural, pero también en otras zonas del campo. Aira no se fija en el número y sí en la capacidad de mejora global que aporten los refuerzos. ¿Necesita el equipo otro portero? ¿Se ficharán uno o dos laterales? ¿Qué opina sobre Dioni Villaba y Héctor Hérnandez. dos de los delanteros deseados?