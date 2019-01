Se armó el Belén

La Fiscalía de Valladolid no ha admitido el escrito remitido por vecinos de Medina del Campo contra de la presencia del Belén Municipal en el Patio de Columnas del Ayuntamiento medinense.

Los hechos vienen motivados porque algunos vecinos se sintieron molestos por la presencia de estas figuras religiosas en dependencias municipales. Estos alegan que la Constitución reconoce la aconfesionalidad del Estado y que se debe tener un respeto a las creencias de las personas que no son católicas o cristianas. Según fuentes municipales, estas quejas llegaron a algunos concejales del equipo de gobierno, e incluso a la alcaldesa, que no las tuvieron en cuenta por lo que se decidió dar un paso más y trasladar la queja a la Fiscalía.

Pues bien, ahora ha sido esta la que argumenta que el Belén no es un símbolo religioso sino que es una manifestación cultural y artística y por eso no procede tomar medidas en contra. Además la Fiscalía apunta que esta instalación no atenta ni contra la dignidad de la persona ni contra la libertad de creencia.