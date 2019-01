Solo una de las cinco comisiones de investigación concluirá esta legislatura

Solo una de las 5 comisiones de investigación abiertas esta legislatura en la Asamblea Regional de Murcia, la de la desalinizadora de Escombreras, se ha cerrado, mientras que previsiblemente las 4 restantes no finalizarán, tras estar sin actividad varios meses o años o ni siquiera haberse reunido.

En marzo de 2017 se disolvió la que investigaba la planta de Escombreras, ante la que comparecieron cerca de 40 políticos, técnicos, abogados y expertos tras lo que la oposición aprobó un dictamen que concluyó que se construyó para dar un "pelotazo urbanístico" mediante una trama liderada por el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

El dictamen se envió a la fiscalía por si apreciaba indicios de delito y al Tribunal de Cuentas por si estimaba la existencia de alguna irregularidad contable.

Sin embargo, las restantes comisiones de investigación no podrán concluir sus trabajos, sobre todo la relativa a la revisión de contratos, avales y subvenciones públicas, cuya creación se aprobó en pleno en febrero de 2016 y ni siquiera se ha llegado a constituir al dar prioridad al órgano similar que analiza la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS).

No obstante, esta comisión sobre el SMS, que se constituyó en mayo de 2016, no comenzó sus reuniones hasta un año más tarde y tras las comparecencias del presidente del Consejo de la Transparencia regional, José Molina, y del exgerente del SMS Francisco Agulló no ha vuelto a convocarse desde mayo de 2017, cuando se decidió que compareciera el actual gerente, Asensio López.

La comisión sobre el aeropuerto de Corvera es la última con actividad, la comparecencia el pasado 2 de octubre del expresidente de Aena Jaime García-Legaz para explicar los planes de esta compañía en la instalación que comenzará a operar el próximo 15 de enero.

Previamente, solo compareció ante este órgano el exdirector general autonómico de Transportes y Puertos Marcos Ortuño y está pendiente de que se anuncie si lo hace el actual presidente de Aena, Maurici Lucena.

Otra comisión de investigación sin actividad desde mayo de 2016 es la del auditorio de Puerto Lumbreras, en la que había previsto un calendario de más de 20 comparecencias, entre ellas, la del exalcalde de la localidad y expresidente del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez.

Sin embargo, solo han pasado por ella el exdecano del Colegio de Arquitectos de Murcia Francisco Camino; el arquitecto adjudicatario del proyecto, Martín Lejarraga, y Alberto García Alarcón, el único profesional que compitió por el contrato del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Desde la oposición, tanto el PSOE como Podemos han acusado al PP y a Ciudadanos de tener paralizadas las comisiones sobre el SMS y el aeropuerto de Corvera por tener mayoría en la Junta de Portavoces, el órgano que ordena la actividad parlamentaria.

Respecto a la del auditorio, se consideró que no tuviera más actividad para no interferir en el proceso judicial abierto contra Sánchez y su equipo de Gobierno en el consistorio.

Por otra parte, la comisión para la reforma del reglamento de la Asamblea estudia incluir que las de estudio, investigación o especiales deban ser constituidas con un objeto, un plazo y un listado de posibles comparecientes para evitar que se alarguen en el tiempo injustificadamente y que se le sumen asuntos no previstos inicialmente.