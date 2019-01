Dani Aquino pide irse del Real Murcia

Dani Aquino quiere irse del Real Murcia. El actual Consejo de Administración ha hecho todo lo posible para que el delantero se quede hasta final de temporada, pero éste tiene claro que "por una estabilidad familiar, me gustaría dejar el club. Con todo el dolor de mi corazón digo esto, porque quiero ayudar al Real Murcia y creo que si me voy, con mi contrato alto, podrán fichar a buenos jugadores".

Aunque Aquino ha percibido la mensualidad de noviembre, no así sus compañeros, el Torito asume que "es sólo una decisión familiar. He dado todo estos meses, me han ido las cosas bien, pero tengo 28 años y creo que es una buena oportunidad. Doy las gracias a Manolo Herrero, el mejor entrenador que tuve a nivel personal, a la plantilla y a parte del Consejo".

Cargó Aquino contra Cordero y Tornel, "les pido humanidad, porque yo he tenido varias oportunidades para irme, con una cláusula en septiembre y cuando nos debían 3 nóminas con el anterior Consejo, pero espero que entiendan mi situación". El Real Murcia espera que Aquino no salga gratis, pero será una operación complicada.