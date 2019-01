Palencia, solidaria con los más necesitados

Nuevas Generaciones Palencia recauda 1.300,21 €, 560 kilos de alimentos y cerca de otro centenar en productos de limpieza e higiene personal y para el hogar, a favor de Cáritas, que irán destinados a las personas más necesitadas de Palencia. 121 litros de leche, 50 de aceite, 105 kilos de legumbre, 73 de pasta, 70 de arroz, 46 en conservas, 22 de galletas, 15 de potitos, 13 de papillas, entre otros. Así como casi un centenar en productos de higiene tanto personal como para el hogar, entre los que ha destacado los casi 200 pañales.

En una rueda de prensa sin ningún tipo de simbología del Partido Popular o de la organización juvenil, con una pared blanca de fondo, porque "quien ha donado los productos y el dinero son los palentinos y no nosotros", han hecho balance de la campaña que se ha desarrollado a lo largo de la semana pasada. Los jóvenes del PP se muestran satisfechos con el resultado de la misma por los importantes resultados conseguidos.

El Presidente Provincial Rodrigo Mediavilla ha asegurado que "cada palentino ha donado lo que buenamente ha podido" y como ejemplo de ello ha puesto el de unas niñas de apenas 12 años que han acudido con un par de kilos de sal que han pagado con su propina, mientras que otros han aportado donativos de hasta cincuenta euros. Ha recalcado sobre todo las muestras de solidaridad de los más pequeños y ha recordado el pasaje bíblico de la viuda que donaba dos monedas al arca del Tesoro "esos niños han echado más que todos, porque han dado lo poco que tenían".

Mediavilla ha querido incidir en todo momento que él y sus compañeros no son los protagonistas de esta acción, sino los palentinos, "bien es cierto que hemos dedicado parte de nuestro tiempo de vacaciones, quitado tiempo para el estudio y pasado bastante frío en la calle; pero hay quienes pasan frío todos los días porque no pueden pagar la factura de la luz o directamente no tienen un techo bajo el que cobijarse". Para acabar con estas situaciones ha señalado que son importantes acciones caritativas como esta, pero ha vuelto a incidir que más importante son "las políticas sociales orientadas a la justicia social con los más necesitados y excluidos", para concluir señalando que "no podemos mirar para otro lado mientras hermanos nuestros se encuentran abandonados".