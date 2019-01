Hasta 8 personas denunciadas, entre ellos un menor, por consumo de drogas en Palencia

Abultado el capítulo de sucesos del pasado puente de fin de año con especial preocupación por la denuncia realizada por Policía Local de hasta ocho personas por consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, entre ellos un menor de edad y las salidas que tuvieron que hacer los bomberos para sofocar incendios en varios contenedores.

Así el día 29 a las 01:25h., en la C/ Arbol del Paraíso, se identificó y denunció a 3 varones por consumo de drogas en vía pública. A las 01:53h., en C/ La Bondad, se identificó y denunció a un varón por consumo de drogas en vía pública. A las 06:15h., en la C/ Rizarzuela, se identificó y denunció a un hombre por consumo de drogas en vía pública.A las 6:24h., en la C/ Rizarzuela, se identificó y denunció a un hombre por consumo de drogas en vía pública. Mientras que el día 30 a las 00:36h., en la C/ la Puebla, se identificó y denunció a un joven por consumo de drogas en vía pública. A las 00:45h., en la C/ Colón, se identificó y denunció a un menor por consumo de drogas en vía pública.

En cuento a los Bomberos el día 30 a las 19:36h., se acude a la Av. León, para sofocar un incendio en un contenedor amarillo, quedando dañado. El día 1 a las 01:13h., se acude a la Av. Valladolid, para sofocar un incendio en un contenedor junto a la Fábrica de Armas, quedando completamente dañado. A las 01:17h., se acude al Pº de la Julia, para sofocar un incendio en un contenedor. A las 01:47., se acude a la C/ Los Soldados, para sofocar un incendio en un contenedor producido por un petardo. A las 20:35h., se acude a la Av. Campos Góticos, para sofocar un incendio en un contenedor de envases a la altura del Colegio Santa Clara de Asís.

Igualmente durante los días 29-30-31 de diciembre 2018 y 1 de enero 2019, se ha incautado diferente material pirotécnico por su uso irregular en la vía pública, procediéndose a realizar las diferentes denuncias.