Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:

Para empezar, perdonad que os tutee, pero son tantas las cartas que os he escrito y tanto lo que habéis representado en mi vida, que ya formáis parte de mí.

Me dirijo a vosotros, por dos razones muy importantes: la primera, es que, por mi edad, la noche de Reyes siempre ha sido mágica y nunca he celebrado otras tradiciones que se han importado en nuestra cultura con posterioridad. No estoy en contra de ellas, simplemente que me gusta lo clásico. La segunda, es que guardo en mi retina la ilusión con la que mi madre vivía estos momentos y estoy convencido de que, por mucho que nosotros nos sintiésemos tremendamente felices, ella lo era aún más viéndonos disfrutar de los regalos.

Voy al grano, este año he sido bueno y también malo como en los anteriores, mira que lo intento, pero no soy capaz de modificar el resultado. La verdad es que, por mucho que nos propongamos cambiar, nuestro carácter nos persigue desde la infancia, que es donde se forja, hasta el último de nuestros días. Sí que se producen pequeñas variaciones, pero son debidas a la experiencia y/o al hecho de enfrentarnos a una situación muy grave. Ya sé que no es excusa, pero estoy seguro de sois magnánimos y que me perdonaréis los errores que he cometido, que en ningún caso ha sido con mala intención.

Esta vez no quiero nada exclusivamente para mí, de lo material tengo más de lo necesario y de lo inmaterial creo que le hace más falta a nuestra sociedad, así que mis peticiones son las siguientes:

Salud, mucha salud para todos. Para ello, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, una alimentación saludable y algo de ejercicio diario. Pero también las administraciones tienen que aportar y dotar de medios materiales y humanos a los servicios sanitarios, en todos los ámbitos, ya que es uno de los principales derechos que tenemos. Por supuesto, la investigación en este apartado tiene que ser potenciada a los más altos niveles, ya que nos jugamos la vida.

Respeto. Últimamente es algo que va disminuyendo a ritmo muy rápido. Mucha culpa la tienen las redes sociales, por eso a ver si este 2019 nos aleja de ellas y nos acerca más a las personas. También que los intolerantes y los radicales dialoguen con los que ellos consideran sus contrarios, para que se den cuenta de cuánto les une y lo poco que les separa. Así mismo, que entre todos erradiquemos la violencia de género y que hagamos desaparecer todas las actuaciones machistas usando la herramienta más potente, la educación.

Empleo. Os pido que iluminéis a nuestros políticos, sindicatos y empresarios para que, en este nuevo año, tomen las decisiones oportunas y que se creen más puestos de trabajo y que mejoren la calidad de éstos y de los existentes. Una vida digna y plena requiere que se haga efectivo el derecho al trabajo, de tal forma que, para el próximo año, esta petición no la tengamos que realizar.

Podría ser más larga esta carta, pero tampoco conviene ser egoísta y dejar algo para los demás. Muchas gracias y que los Reyes Magos conviertan en realidad nuestros mejores deseos.