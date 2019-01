"El espacio físico es una herramiento no un fin"

Dejar el local autogestionado y pagar los desperfectos que se han causado, dos de las exigencias del Gobierno de Navarra, propietario del edifico, a los okupas de Rozalejo. Los jóvenes del Gaztetxe, lejos de causar desperfectos aseguran estar reacondicionando el local para toda la ciudadanía. “Nosotros lo único que hemos hecho es justo todo lo contrario de lo que nos acusa el Gobierno. Hemos rehabilitado el espacio: poner bien el tejado, poner bien las paredes y todos los elementos necesarios para mantener la seguridad del espacio y para que no se siga deteriorando”, asegura Xabi portavoz del Maravillas.

Los okupas aseguran que no se han subido a un tejado del que no se quieren bajar. Dos cuestiones a tener en cuenta si quieren que las negociaciones acaben en buen puerto: local autogestionado y que esté en el Casco Viejo. “El espacio físico no es un fin sino una herramienta. Ahora bien, lo que deberíamos acordar con la otra parte es con qué condiciones se da el otro espacio. Si se va a dar con un montón de trabas institucionales e impedimentos burocráticos que limitan e impiden el proyecto autogestionario pues para nosotros es una línea roja bastante importante”, afirma el portavoz.

Consideran que la ley es: “injusta e ilegítima porque perpetua unas relaciones sociales de explotación. Por eso todas las leyes que emanan de este sistema injusto para nosotras son ilegítimas e injustas. Por tanto y en consecuencia a la hora de acordar posibles salidas legales tenemos en cuenta este elemento: que hay una ley creada para impedir la autogestión”.

A raíz de la sesión parlamentaria del 18 de diciembre, los jóvenes del Palacio hacen referncia a UPN como "corazones de la burguesía navarra". "Dijeron tal cantidad de tonterías como: que el Gobierno nos había dado un chivatazo de cuándo iba a ser el desalojo o que nos gusta dormir encadenados a bidones de hormigón... son cuestiones que quien tenga dos dedos de frente puede ver que no es así. Pero claro, ellos en su ideología reaccionaria no pueden pensar de otro modo", asegura el portavoz.

La SER les pregunta por su afinidad política y responden que: "en el Gaztetxe hay de todo. No le cerramos las puertas a nadie siempre y cuando el proyecto de Maravillas se respete en su situación geográfica y sobre todo en su caracter de autogestión. Todos los que puedan compartir estas inquietudes o forma de pensar, nosotros no cerramos las puertas a trabajar codo con codo con quien sea". Desde el desalojo el pasado 16 de agosto, aseguran no haber mantenido conversaciones directas con el Gobierno de Navarra.

Gestionan el espacio mediante una asamblea popular. Afirman que las puertas no se las cierran a nadie y se rigen por la transparencia. No responden cuando se les pregunta quién paga la luz y agua del local o sobre las actividades que han realizado estas navidades.