Elustondo: "En el Bernabeú hay que hacer un partido perfecto"

LA Real ya prepara en Zubieta la reanudación de la liga en la entrada de este nuevo año 2019, el domingo día de Reyes, con su difícil visita al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, en el redebut en el banquillo de Imanol Álguacil tras el cambio de rumbo tras la destitución de Asier Garitano.

Miguel Ángel Moyá es seria duda, a causa de unas molestias en su rodilla derecha, sufridas en una torsión en el entrenamiento del pasado sábado y sigue al margen del grupo, por lo que al porterop balear le quedan tres seiones por delante para poder recuperarse. En caso contrario, Gero Rulli volvería a la porteria realista.

Esta mañana ha comparecido en sala de prensa en Zubieta Aritz Elustondo

Navidades movidas: "Si, unas vacaciones movidas y la verdad dolidos por la situación, la verdad es que ya ha pasazdo esta triste situación y hay que mriar adelante al difícil partido del domingo.

Valoración del relevo en el banquillo. "Bueno, yo reconozo que a mí me pilló por sorpresa, es una situación que suele pasar y es una decisión del club ny hay que respetarla. En los últimos meses, Asier Garitano se ha parecido al estilo de Imanol de querer salir con el juego desde atrás, de ser intensos y luego de intentar llegar al área y conseguir el gol. Ese ha sido el principal problema que hemos tenido, ademas de las ultimas cuatro derrotas seguidas y ahí se ha ido todo".

Foco en los jugadores: "Eso de la cama no tiene nada que ver, no sé quien se lo ha inventado. ante todo somos profesionales, en todo momento hemos estado a muerte con él y lo hemos demostrado en el equipo. Las cosas no han ido bien y el foco también se pone en los jugadores, nosotros tenemos parte de culpa y somos los máximos responsable. Hay que mirar hacia adelnte y darle la vuelta a la situación".

Duro inicio de año en el Bernabéu: " Es un buen escenario para volver a darle esa alegrÍa a nuestra aficiÓN. Tenemos que hacer un partido casi perfecto, dado los últimos resultados allí.Nos vamos a enfrentar a los mejores jguadores del mundo, aunque creo somos capaces de poder asaltar el Bernabeú y eso vamos a intentar. Siempre es especial, pero ya te digo que me hubiera gustado ganar y no marcar. "

Posibilidad de volver a ser titular. " No hemos hablado todavía. Desde que legué al primer equipo he tenido la suerte de jugar en esas dos posiciones y yo siempre estoy dispuesto para lo que que necesite el entrenador, voy a a hacer lo mejor posible y luego él decidirá"

Denso calendario de partidos: "Seria positivo tener muchos partidos en el mes de enero, eso significaría que seguiríamos vivos en la Copa y luego en Liga ha intentar revertir la situación y demostgrar que somos un equipo intenso, fuerte y con vcitorias".