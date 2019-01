Las cooperativas se "colapsan" ante las históricas entradas de aceituna

Las cooperativas de aceite de la provincia no dan abasto. La gran cantidad de aceituna que entra a diario, en la mayoría de los casos histórica, está generando una situación de colapso, provocando que muchas cooperativas hayan tenido que cerrar días puntuales y que otras tantas estén ultimando fechas de cierre para poder ponerse al día ante la elevada e incesante molturación. No sólo la falta de lluvias está ocasionando que no pare el trabajo de recolección. También la alta mecanización en el sector hace que se recoja más y en tiempo récord, algo que no da tregua al sector cooperativo. Para controlar esta situación, que es generalizada en la provincia, muchas almazaras han cerrado los días 24 y 31 de diciembre. Otras lo harán en los próximos días, tal y como confirmaba el secretario de la COAG, Juan Luis Ávila.

La campaña, en muchos lugares de la provincia ya ha superado el ecuador, y las previsiones apuntan a que si no llueve, las tareas de recolección podrían terminar en unos 25 días aproximadamente. Una cosecha marcada por la alta calidad de los aceites que se están extrayendo, de hecho, casi todo el fruto se está recogiendo del árbol y por un descenso en el rendimiento graso. Dos puntos de caída respecto al año anterior, aunque en los últimos días, dicho rendimiento se ha elevado según datos de la organización agraria.