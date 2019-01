Barcial del Barco dice adiós a la biorrefinería

No hay marcha atrás en el malogrado proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco. Sus promotores confirman que, extintos ya los acuerdos alcanzados con la sociedad Ecobarcial para mantener vigentes las licencias y adquirir los terrenos del anterior proyecto, el de la fábrica multifuncional se emplazará en otra provincia de Castilla y León, o incluso fuera de esta comunidad.

La Junta de Castilla y León, a pesar de ser accionista de Ecobarcial no ha accedido a prorrogar los acuerdos, lo que obliga a la empresa Biorrefinería a iniciar de cero la tramitación del proyecto si quiere seguir apostando por su desarrollo. Y sí quiere, aunque no frente al permanente veto que algunos responsables políticos de la administración autonómica han puesto a la iniciativa en esta provincia. Vicente Merino, cabeza visible del proyecto, insiste en que la manida justificación de falta de capital, ha sido siempre un mero pretexto esgrimido por las administraciones para no apoyar la planta de Barcial.

Los promotores de Biorrefinería, que han mantenido contacto con la Diputación de León a la búsqueda de terrenos y socios para su planta, confían en el relevo de algunos políticos de cara a las próximas elecciones. A Merino le parece un despropósito que, en pleno conflicto del sector remolachero, nadie esté desbloqueando este proyecto que vendría, según él, a garantizar la pervivencia del sector y de la actividad en la provincia y la región.