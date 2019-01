Alcobendas, Getafe y Leganés tienen las webs más transparentes

Se trata de un informe que evalúa la transparencia de las páginas web de todos los ayuntamientos madrileños mediante 52 indicadores que miden la información proporcionada sobre el municipio y la gestión de los recursos públicos así como sus herramientas para la participación ciudadana. Aquellos que cumplen con un mayor porcentaje de indicadores reciben el sello ‘Infoparticipa 2018’.

Alcobendas y Madrid capital alcanzan el 100% de la transparencia según este estudio. Les siguen Coslada, con un 98%, y Getafe y Leganés con un 96%. Dentro de los municipios que superan la mitad de los indicadores positivos están Pinto (77%), San Sebastián de los Reyes (63%), Tres Cantos (60%) y Valdemoro (64%).

Según este informe 159 municipios (un 89% del total) no aprueban esta evaluación de transparencia en web. De ellos, 117 no alcanzan ni siquiera un 24%. Y de esas 117 localidades, un 14% no ha alcanzado ningún indicador positivo.