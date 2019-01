Los buenos deseos...con Moreno Bonilla

Los años comienzan con buenos deseos... contra la evidencia de que los años cambian pero la realidad no. Definitivamente la realidad no se detiene en Nochevieja. Al despertar la mañana de Año Nuevo, como el dinosaurio de Monterroso, la realidad sigue ahí. Pero quizá este año sí haya algo distinto: Moreno Bonilla va ser presidente cambiando el color político de la Junta. Es algo que no ha sucedido nunca antes, y por tanto algo nuevo sí que trae 2019.

¡Un malagueño en la Junta!, exclaman muchos aquí, reproduciendo el eslogan del PP. Repetir ese mensaje, a decir verdad, tiene un aire irreparablemente paleto, con ese localismo que tanto ha arraigado en Málaga en las dos últimas décadas; y sin embargo algo de cierto hay ahí. Durante décadas, la Junta ha dado demasiado la espalda a Andalucía oriental, y por supuesto a Málaga. Detrás quedan dos mentiras ya históricas: ‘la hora de Málaga’ de Chaves; y ‘un despacho en Málaga’ de Griñán, que vino una vez y se acabó.

Hay motivos, pues, para algunos buenos deseos con Moreno Bonilla en San Telmo. Primero, por razones poco localistas, porque siempre será bueno para Andalucía des-sevillanizar la Junta; y segundo, porque efectivamente hay una deuda histórica con los territorios orientales, sobre todo Almería, pero también Málaga. Ha habido abandonos sangrantes que están en la memoria de todos: el festival de cine, la excavación del yacimiento fenicio de Cerro del Villar, el saneamiento y depuración a pesar del canon… El propio alcalde, para atenuar su cambio de tono ofreciendo cordialidad partidista en lugar de beligerancia, le ha redactado un catálogo de asignaturas pendientes: el nuevo acceso al PTA y además la línea de metro; soterramiento del tramo de metro al Hospital Civil; carriles bici, porque del compromiso de la Junta de hacer 51km, de momento se han hecho… cero; el parque de Arraijanal; la integración del Guadalmedina… y, por supuesto, el tercer hospital.

De todo esto examinaremos a Moreno Bonilla dentro de cuatro años. Él ha contraído una deuda con Málaga, con 300 promesas en su programa electoral, sí, 300. Y un programa no es una carta a los Reyes Magos. Eso sí, hasta entonces, comencemos este año con buenos deseos de que las cosas puedan ser distintas.