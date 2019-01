Cuando el 2018 se deshace en el olvido, entre la niebla avanza temeroso un nuevo año. En 2019, que aún huele a pañales y polvos de talco, tengo la intención de enorgullecerme de muchas cosas y culparme de muy pocas.

Entre otras, quisiera sentirme orgullosa de pertenecer a un país que ha dado al mundo genios en todos los ámbitos de la vida: en la Literatura, en los Deportes, en la Música, en la Ciencia, en el Pensamiento, en el Cine, en el mundo de la Empresa...

Necesito sentir que vivo en un lugar privilegiado, un país alegre con una historia envidiable, apartada de los derrotistas que se empeñan en avergonzarse de nuestro pasado y acusarnos de ser un país de pandereta.

Quisiera convencerme de que en mi país, los objetivos prioritarios son la educación, la sanidad y la protección de los más desfavorecidos. Donde la defensa del niño y el indefenso es tarea de todos y no de unos cuantos.

Quisiera escapar de esa incertidumbre a la que nos abocan los políticos desde sus púlpitos con su desmedida afición a lo políticamente correcto y estar segura de que, piense lo que piense y crea en lo que crea, nunca estaré en peligro por ello. Que nunca se me cuestionará, por tanto, mi tendencia sexual, mi forma de organizar la educación de mis hijos o la manera en que he planificado mi familia. Porque yo respeto todas las formas de familia posibles.

No quisiera que las personas que piensan distinto me etiqueten como "enemiga". Porque yo no lo hago con ellos. Me gusta encontrarme con personas que puedan descubrirme las otras caras de la vida, aquellas que yo sola no puedo ver. No me gustan los estigmas.

Quiero deshacerme de la losa de la dictadura. Aquello pasó, Franco no existe.

Quisiera que nuestros políticos pensaran en nosotros y midieran unos discursos que, por incendiarios, sólo conducen al enfrentamiento. Gobernantes que arman una guerra que sólo ganan ellos. Porque nosotros, los soldados de a pie, sólo queremos la paz.

Con estos deseos afronto el nuevo año con la frente alta, una sonrisa en los ojos y los brazos extendidos. ¡Bienvenido 2019!