Tarsi, listo para debutar con la Balona

Tarsi Aguado, nuevo jugador de la Real Balompédica Linense, explicaba este mediodía como ha surgido su fichaje por el conjunto blanquinegro. "Mi representante me dejó la posibilidad de firmar en La Línea y le dije que me atraía porque nunca había jugado en el Grupo IV y están optando por jugar los play-offs y me sentí atraído en una conversación que rápidamente fructificó", señaló un hombre que dará un salto geográfico importante.

Con experiencia en las canteras de Athletic Club, Real Zaragoza y habiendo militado esta primera vuelta en el AD San Juan, el mediocentro se ejercitó este miércoles con sus nuevos compañeros. "Estoy en forma, compito cada fin de semana y llegar al equipo para que no me costase adaptarme en exceso", decretó el jugador natural de Tudela que se define como "un jugador de equipo que me gusta ayudar en defensa, soy sacrificado con los compañeros y me gusta el buen trato de balón", añadió.

Cuestionado por cómo ve a su nuevo equipo y la asombrosa racha que arrastra la Balona, Tarsi resalta que la igualdad del Grupo IV es muy grande. "No están metiéndoles muchos goles y con la pólvora que tiene necesita una o dos ocasiones para sacar puntos y eso es muy importante para tener números así", expresó el centrocampista que respeta mucho a los dos próximos rivales que tendrá por delante el equipo blanquinegro como son Cartagena y UCAM Murcia.

El nuevo futbolista de la Balona se muestra a disposición de Jordi Roger por si lo estima oportuno para realizar su debut este próximo lunes a las 12.00 horas frente al equipo cartagenero en el Municipal.