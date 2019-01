El Algeciras cierra a su nuevo entrenador y a un delantero

El Algeciras Club de Fútbol ha cerrado el fichaje de Emilio Fajardo como primer entrenador del conjunto algecirista. Procede de la cantera del Real Betis Balompié y se ha desvinculado de la entidad verdiblanca en la mañana de este jueves.

El nuevo técnico algecirista ha señalado que "estoy muy contento por haber firmado en el Algeciras, es mi primer gran reto como entrenador. La situación se puede revertir y todo consiste en ganar partidos".

El técnico, nacido en Benidorm en 1974, ha señalado que "creo en la plantilla y en la afición" a la par que muestra su deseo de ascender con el Algeciras CF. "He ascendido con el Ceuta y la Balona y ahora quiero hacerlo con el Algeciras".

Fajardo agradeció al Betis las facilidades para firmar por el Algeciras y destaca que el club albirrojo se haya fijado en él para el reto de dirigir al conjunto de La Menacha. "Ahora mismo es la ilusión más grande de mi vida", concluyó.

KARIM ABUBAKAR, NUEVO DELANTERO

Por su parte, el nuevo delantero del Algeciras Club de Fútbol, Karim Abubakar, ha pisado este jueves a primera hora de la tarde el césped del Estadio Nuevo Mirador. Tras desplazarse por carretera desde tierras extremeñas, el atacante destacaba la historia del cuadro albirrojo. "Es un equipo grande, tiene buenos jugadores y estoy muy contento por estar aquí".

Karim, que procede del Don Benito donde ha disputado doce partidos esta temporada en Segunda B, afirma que ha pasado diez días complicados después de sopesar muchas ofertas encima de la mesa pero no tuvo ninguna duda para firmar en Algeciras. "He elegido la mejor oferta para mí, era imposible de rechazar". "Lo importante aquí no son los jugadores, sino la afición, jugamos por ellos y tenemos que dejarnos todo en el campo".