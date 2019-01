Juanjo Rodríguez: "Estoy convencido de conseguir el objetivo"

Nuevo año, nuevas ilusiones. Juanjo Rodríguez se convertía en la tarde del miércoles en el tercer entrenador que ocupaba el banquillo auriverde en la presente campaña. Los resultados mandan en esto del fútbol y la situación que atravesaba el equipo obligaba a tomar medidas para comenzar la segunda vuelta con aires renovados. El entrenador talaverano estuvo acompañado en su presentación por Cristóbal Moraga y José María Lara, presidente y vicepresidentede la entidad respectivamente. El máximo mandatario tomellosero fue quien tomó la palabra en primer lugar, como ya viene siendo habitual en estas ocasiones, para explicar que “confiamos en que Juanjo tiene la capacidad suficiente para sacar adelante esta situación”.

Los cambios en el organigrama técnico del club afectarán también a la secretaría técnica, pues Tomás Lozano se incorpora a la entidad para encabezar la dirección deportiva de la misma. Una persona que “va a ser el máximo responsable de la dirección técnica del club para ayudarnos a mejorar la plantilla para tratar de salvar la categoría”.

A continuación, Cristóbal daba paso al nuevo entrenador auriverde no sin antes agradecer públicamente “la dedicación, el trabajo y el esfuerzo de Julián Espinosa durante los más de cuatro años que ha permanecido con nosotros y espero que pronto volvamos a trabajar juntos”.

Ilusión en este reto: “Sí, ilusión y responsabilidad porque es de agradecer que apuesten por mí, pero también muy ilusionado en poder sacarlo adelante. Si he venido es porque creo que se puede conseguir el objetivo, estoy convencido de ello y con toda la ilusión del mundo”.

Labor más importante: “Ahora estoy recopilando toda la información porque cuanta más tengamos, más poderosos seremos. Lo que está claro es que ahora hay que recuperar anímicamente al grupo y normalizar la situación. Es evidente que a alguien le va a tocar estar en esas posiciones porque si no al final de la temporada no bajaría nadie. Hay que entender que es algo natural que nos ha tocado vivir y debemos afrontarlo con naturalidad y no hacer un drama de ello porque entonces es mucho más difícil de afrontar. Hay que estar preparados para salir de abajo lo antes posible”.

Parón por las obras del Estadio: “Para mí es un privilegio poder tener una semana más de trabajo para conocernos todos y ubicarnos. Gracias a ese periodo de adaptación, en el que aprovecharemos para asimilar conceptos de lo que queremos y las cosas que haya que cambiar, todo va a ser más fácil”.

Refuerzos: “Yo he venido para sacar partido de los recursos que tenemos pero está claro que es necesario reforzar la plantilla porque ahora mismo tan solo tenemos quince fichas del primer equipo. Hay posiciones que deben ser cubiertas sí o sí porque ahora mismo en el lateral derecho no hay nadie. Estamos trabajando mucho en estos días pero todo el mundo va a tener la oportunidad de demostrar que quiere estar aquí y ayudar al club”.

Estilo como técnico: “Espero que veamos un fútbol muy intenso donde dominemos las transiciones y saber cómo actuar en cada fase del juego y a partir de ahí adaptarnos. Es muy importante competir y meterle velocidad al juego para poder romper las defensas contrarias”.

Cantera: “Una de las cosas que más ganas tengo de hacer es ver a los juveniles y ojalá pudieran aportar y pudieran sumar mucho porque al final el nivel de implicación de la gente de la casa que tiene posibilidad de crecer es impagable. Ojalá me encontrara con chicos que tuvieran el nivel suficiente para aportar y ayudar en la situación en la que vamos a estar, ya que muchas veces los futbolistas jóvenes te dan un desparpajo que otro perfil de jugador no tiene, y debemos aprovecharnos de ello”.

Complicada situación deportiva: “Lo que está claro es que hay que ganar el primer partido. Si empezamos a agobiarnos descontando partidos llega un día en el que las piernas pesan mucho. Al final los futbolistas sueñan con jugar finales, nosotros este año vamos a ser unos privilegiados porque vamos a jugar diecinueve finales”.

Experiencia en situaciones similares: “Creo que mi experiencia a lo largo de mi carrera en situaciones como esta va a ayudar, ya que haber vivido cosas como esta y haber salido con vida te da mucha fuerza. Por eso he venido, porque creo que se puede sacar la situación adelante”.