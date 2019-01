Hoy conoceremos el paro y las contrataciones a cierre de 2018. Hay una circunstancia de la que los expertos están alertando y que los grandes números nos tapan: el cambio en la contratación indefinida.

El otro día destacaba Confebask que cerramos 2018 con récord en contratos indefinidos: 90.000. Siguen siendo todavía solo un 8 por ciento del total y se tarda 35 meses de media en conseguirlos (datos CRL). Pero son el doble que en 2012. Lo que ahora se cuestiona es que sigan siendo sinónimo de calidad, de fijos para siempre.

En su último informe de contratación, Lanbide reconoce que el número de indefinidos no es bajo. "El problema parece radicar", cito textual, "en la poca solidez de estos contratos, ya que si fuesen realmente estables en 4 años se lograría afianzar la contratación de los 200.000 ocupados con contrato temporal, y esto no es así". El CRL, en esta linea, ha constatado que la mitad de los contratados fijos en 2014 firmó otro contrato en los tres años siguientes. Su conclusión: "No podemos aventurar las causas, pero parece claro que el contrato indefinido ha perdido su carácter de larga duración".

Para interpretar mejor la ensalada de cifras que nos aguarda hoy.