Hosteleros denuncian una "persecución" municipal

Hosteleros de la capital denuncian una "persecución" municipal. Consideran que la última campaña de sanciones emprendida por la Policía Local de Jaén por el consumo de alcohol en la calle es desmedida y aseguran que no son responsables de ello.

Para los hosteleros del centro de la capital incluidos en ASOSTEL, la Asociación Provincial de Hostelería de Jaén, es directamente acoso y derribo por una cuestión que escapa a sus competencias. Demuestran un enorme malestar por la campaña de sanciones navideñas que ha emprendido la Policía Local, calificándolo de "persecución desmedida".

Ahondando en la cuestión, recordamos que la práctica totalidad de expedientes sancionadores que se están produciendo estos días se producen como consecuencia del consumo de alcohol en la vía pública. Los comerciantes aseguran que ellos son los primeros a los que no les interesa esta situación, por las pérdidas económicas que sufren por ello ya que lo achacan a grupos de personas que, directamente, hacen botellón en las plazas afectadas, sobre todo Deán Mazas, Pósito y San Ildefonso.

Consideran urgente que el consistorio, gobernado por el PP, adapte de una vez las ordenanzas municipales "a la nueva normativa que recientemente se ha aprobado por parte de la Junta de Andalucía, que moderniza y flexibiliza el sector".

Aseguran que no son responsables de que la gente se aposte en dichas plazas, con sus bolsas llenas de botellas de alcohol. Los comerciantes, dicen, están cumpliendo su parte del trato, controlando el flujo de clientes en sus locales y no permitiendo el consumo fuera de las zonas habilitadas. Indican que, para reforzar esta situación, han contratado seguridad privada. Ellos solo pueden controlar a sus clientes, no a los demás ocupantes de la plaza que beben "con total impunidad, ante la pasividad de la policía local", finalizan.