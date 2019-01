Basado en una exhaustiva tesis doctoral sobre la ‘Historia del Periodismo’, un arduo trabajo de investigación hemerográfica, este libro se merece, sin duda, un lugar en la colección Historia y Presente, de la editorial ‘Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones’ de la Universidad de Salamanca.

El libro ‘Abajo los Borbones, ¡Viva el Rey! - Revolución, República y Restauración en España a través de la prensa hispalense (1862-1874)’, coincidiendo con el 150 Aniversario, es un estudio pionero sobre la representación de la Monarquía durante un periodo reciente de republicanismo a través de las diferentes corrientes ideológicas que se daban cita en las páginas de la prensa local de la ciudad de Sevilla.

En un momento como el actual, en el que la institución monárquica está seriamente cuestionada desde un sector importante de la sociedad española, creemos pertinente echar la vista atrás para retrotraernos a un momento de la historia de España en que la Monarquía saltó por los aires. Hablamos del periodo revolucionario conocido como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario, los años de la Revolución Gloriosa.

Se hace así necesario abrir un espacio a la reflexión acerca de la abolición de la Monarquía mirando al pasado y observar cómo tomaba forma en la prensa —medio de comunicación por excelencia del siglo XIX— el tradicional enfrentamiento aún no resuelto en España entre monárquicos y republicanos, librepensadores y clericales.

Su autor, José Enrique Lorite Luque, se ha pasado por nuestros estudios y ante nuestros micrófonos, lo ha presentado, “… La obra se centra en el periodo conocido como Sexenio Democrático, que abarca desde 1868 hasta 1874, utilizando como fuentes principalmente los periódicos de la época y centrándose en la ciudad de Sevilla, que fue conocida como “la corte chica”, debido a la presencia de los duques de Montpensier. A lo largo de esta tesis doctoral, readaptada para ser publicada, se realiza un viaje por los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar: monarquía, república, golpes de estado, guerras carlistas… poniendo de manifiesto la lucha entre republicanos y monárquicos y las disputas entre estos así como el enfrentamiento entre las instituciones más destacadas del país…”.

El título viene dado, según explica Lorite, “… Abarca el Sexenio Democrático-La Revolución Gloriosa, que destrona a los Borbones, pero, a pesar de destronar a los Borbones, quieren que venga un rey, que no sea Borbón, pero si quieren una monarquía… Están en contra de los Borbones, pero quieren un rey, llega Amadeo de Saboya, tampoco es querido por el pueblo, llega una república, en principio, unitaria, que después sería federalista y, finalmente, este círculo se cierra con la llegada de un Borbón, que es Alfonso XII, quién vuelve al trono… Se inicia un recorrido, en esos seis años, en los que hay de todo, hay repúblicas, monarquías, un rey que llega de fuera, hay varios reyes que intentan acceder al trono…”.

Llega el autor a hacer una comparación con el momento actual, “…Una situación que podemos traer al presente, porque nos recuerda toda esa lucha entre monárquicos, republicamos, dentro los monárquicos ¿Qué tipo de monarquía?, dentro de los republicanos ¿Qué tipo de república?, es un círculo que todavía no se ha solucionado… Hay una revolución, tal, que lo que quieren muchos partidos políticos, no es lo que quiere el pueblo. En las elecciones que tienen lugar después del Sexenio Democrático, los republicanos son mayoría, y quieren una república, ¿Qué es lo que sucede?, se lleva a cabo una Constitución donde se recoge una Monarquía… Los partidos políticos van por un lado y los ciudadanos van por otro… Los ciudadanos son muy contrarios a que llegue una monarquía… En aquel momento, se da la circunstancia de que se da mucha censura, los ciudadanos no saben que sucede, los periódicos sufren ataques y atentados, incendios, no se podía hablar de nada, los periódicos son sometidos a multas muy altas… En el momento en el que los Bobones se van, cae esa venda y se aprueba una libertad para la prensa, que antes era imposible…Se llega a hablar de que hay más libertad, en aquella época, que hoy en día… Empiezan a informar de que los Borbones se han llevado dinero, que se lo han gastado en fiestas, que las arcas están vacías y no están vacías por ayudar al pueblo, sino que están vacías porque los Borbones se lo han llevado, y, entonces, se crea una imagen abierta, en la que los periódicos pueden mostrar la realidad, no marcada por el miedo… Eso crea una opinión, en el pueblo, de ver, realmente, como son los reyes, como es la parafernalia de diputados a los que tildan de chorizos, de ladrones… Todo eso está recogido en el libro, todo publicado e investigado… Y en las votaciones expresan lo que quieren, la gran mayoría del pueblo quiere una república, pero se da la circunstancia de que no quieren eso los políticos…”.

También el libro recoge el papel de la iglesia, “… Es curioso cómo, también, la iglesia cuando se van los Borbones ve como pierden muchísimo poder, porque los republicanos están avanzando, y ¿Qué hace? Hace sonar las campanas de todas las iglesias, de todos los pueblos, para festejar que el rey se ha ido, y para festejar que como el pueblo quería eso, ellos están con el pueblo… Cuando Alfonso XII regresa a España, como rey, la iglesia vuelve a hacer sus campanas, en todos los pueblos… Hay que sobrevivir en esa etapa, incluso hay (como la iglesia) bastantes fuerzas políticas e instituciones que van moviéndose para que le afecte lo menos posible…”.

Considera que su tesis ha suscitado el interés para su publicación, “…Surge el interés, porque hay personas que están investigando esa etapa, porque están viendo, en nuestra historia reciente, también ha habido enfrentamientos entre los partidarios de la monarquía y la república y también en lo que los partidos políticos quieren y lo que el pueblo quiere… La época del Sexenio hay mucha gente que se echa a la calle, pidiendo justicia y paz, esa armonía entre todos, que todos somos iguales… Hay bastante gente que está buscando esa información… Se recoge y concreta toda una etapa donde vemos como algunos tintes nos recuerda a hoy en día… En ese momento hay una pérdida importante de los derechos y patrimonio… ”.