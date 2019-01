Felipe Valerio lo tiene claro: "Vengo a intentar ganar todos los títulos con ElPozo Murcia". El refuerzo invernal de la escuadra murciana se mostró agradecido en su presentación con la camiseta charcutera en Mesa del Castillo y reconoció que "el equipo es aún mejor de lo que me imaginé. Hay mucha calidad en la plantilla y la estructura es muy importante". El jugador asegura estar deseando debutar, aunque no podrá hacerlo contra Antequera al no haber llegado su tránsfer desde Brasil.

