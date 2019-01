Palencia, ¿ciudad digital?

La página web del Ayuntamiento de Palencia, que presume en ser referente en su funcionamiento, muestra que no se actualiza desde hace meses en muchos apartados. Así a día de hoy, y sólo como ejemplo, todavía no se han actualizado las percepciones recibidas por los concejales desde el pasado mes de octubre, e incluso aparecen en la composición de algunos consejos concejales de la anterior legislatura.

El pasado mes de abril el equipo de gobierno del ayuntamiento presentaba en sociedad Digipal, una gran plataforma digital que se presentaba como un salto cualitativo, ahora inimaginable, para la eficiencia, transparencia y eficacia en la gestión de los servicios actuales, además de la creación de otros nuevos. Sin embargo, esta premisa, actualmente no se cumple.

Si se accede a las retribuciones percibidas por los concejales en 2018 no se puede obtener la cifra final ya que, los meses de noviembre y diciembre, todavía a día de hoy, no se han cargado por lo que no se puedo obtener el dato que debería ser automático al finalizar cada mes. Lo mismo ocurre con los concejales con dedicación exclusiva que sólo reflejan lo percibido hasta el mes de octubre.

Igualmente si, por ejemplo se accede a los consejos municipales podemos encontrar que el de Medio Ambiente, según la web municipal, está compuesto por Santiago Vázquez González, Manuel Paramio o Yolanda Gómez, entre otros, fuera ya los tres del ayuntamiento desde el año 2015.

Lo que sí ha actualizado la página web dentro de los miembros del Ayuntamiento es la incorporación de Ana Rosa García Benito en sustitución del fallecido David Vázquez o de Belén Carrión en sustitución de Ángel Miguel Gutiérez, que por contra siguen apareciendo en el apartado del Portal de Transparencia y que por ejemplo en el último caso que ocupa el cargo de Subdelegado del Gobierno desde el mes de julio de 2018 y es que el portal no se ha modificado desde el 30 de marzo de 2017 tal y como puede verse en la imagen.

Similar al organigrama de las áreas de gobierno en el que el área de Organización, Personal y Hacienda sigue apareciendo presidida por David Vázquez y en consecuencia Sergio Lozano sigue como concejal delegado de comercio y fiestas y Ana Rosa García Benito ni tan siquiera aparece. Son sólo alguno de los olvidos de la web municipal.