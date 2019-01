Refuerzo invernal

El Zamora CF ha incorporado a sus filas a David López, extremo (juega en ambas bandas) de 21 años, procedente del Cacereño, equipo líder de la tercera extremeña.

David, que ha disputado 17 partidos, ha sido titular en 4, logrando 2 goles en esta temporada. Precisamente no haber sido un titular habitual ha sido una de las razones que le han impulsado a fichar por el Zamora.

En la presentación estuvo el secretario técnico, César Villafañe, que recordó que el Zamora ya solo tiene una ficha libre, de sub 23, y que aunque no cierran los ojos al mercado, en principio no sienten la necesidad de hacer nuevos fichajes.